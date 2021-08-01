تراند الفن: رامي صبري يطرح أغنية “حالة اكتئاب” مع شقيقه الراحل (فيديو)

كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح النجم رامى صبري، أحدث أعماله الغنائية “حالة اكتئاب” التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري.

وكتب رامي في بداية الأغنية: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري، فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة”.

الأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبري، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا يوم الأحد 13 يوليو الماضي، وشُيعت جنازته عصر يوم الاثنين التالي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتلقت الأسرة العزاء في منزل العائلة بالشيخ زايد أمام مول العرب.