تراند الفن: محمد ناصر ينتهي من تصوير كليب أغنية “مانستكيش”

انتهى الفنان محمد ناصر عبدالحليم من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم “مانستكيش”، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر عدد من القنوات

وخضع محمد ناصر لجلسة تصوير خاصة بالأغنية، لطرحها على طريقة ال”Lyrics video “، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحانه وتوزيعه، وتم تسجيلها في أحد الاستوديوهات الخاصة.

كما يواصل الفنان محمد ناصر العمل في المرحلة النهائية لاختيار عدد من الأغاني لطرحها على طريقة السينجل تباعا، يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.