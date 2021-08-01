تراند الفن: متحدث «الصحة»: لقاح «كورونا» آمن على الأم والجنين (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن تلقي الجرعتين من لقاحات كورونا توصل بمجتمعنا إلى مستوى متقدم من المناعة للخروج من الجائحة.

وأضاف خلال مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد: «نشهد في الفترة الحالية تذبذب مستوى المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في المملكة»، لافتا إلى أن 98% ممن دخلوا المستشفيات من النساء الحوامل لم يتلقن لقاح كورونا.

وشدد “العبدالعالي” على أن فيروس كورونا يسبب خطرا على صحة الحامل ويعرضها لمخاطر حرجة، كما أن اللقاحات آمنة وفعالة وتحميها من المخاطر، وتوفر الأجسام المضادة للجنين.

وأشار إلى أن «متحور كورونا دلتا» يسجل انتشارا سريعا حول العالم ولا تكفي معه الجرعة الواحدة أو التعافي السابق بل يجب تلقي جرعتين من لقاحات كورونا للوقاية منه ونحث الجميع على ذلك.

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