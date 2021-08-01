تراند الفن: العاهل البحريني يؤكد أهمية العمل المشترك وصولاً لأهداف “بيان العلا”

البحرين – (أ ش أ)

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً لأهداف “بيان العلا” للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة، منوها بما تضمنه “بيان العلا” من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي للمجلس بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس.

وأشاد حمد بن عيسى، خلال لقائه اليوم مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها في المجالات كافة، مؤكدا أهمية ترسيخ وحدة الهدف والمصير المشترك لأبناء دول المجلس كافة وترسيخ الثقة والاحترام بين المواطنين، والابتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف.

وأشار الملك حمد، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى الثوابت الجامعة للعمل المشترك بين دول المجلس في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلات الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وتجمع وتعزز التعاون ووحدة الدول في البناء نحو مستقبل واعد لجميع مواطني دول المجلس.