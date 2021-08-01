تراند الفن: فنان سبق ياسر جلال وقدم دور المستذئب في الخمسينيات.. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت- منى الموجي:

بعد الكشف عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “الديب”، بطولة الفنان ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه قريبا، ويجسد فيه دور مستذئب- شخص يتحول لذئب- والجمهور يبحث عن تفاصيل العمل، وجاء اسم ياسر جلال ضمن قائمة الأكثر بحثًا على جوجل.

الفيديو الذي لم تتعد مدته 1:36 ثانية، نجح في جذب انتباه الجمهور، وحاز على إعجابهم متوقعين أن يكون عملًا مختلفًا، خاصة مع الدقة التي ظهرت عليها عملية تحول ياسر من في الإعلان من رجل طبيعي لذئب، تظهر مخالبه ويكسو جسده الشعر، وتتحول أسنانه لأنياب قادرة على أن تفترس أي إنسان.

قد يعتقد البعض أنها المرة الأولى في تاريخ الدراما، التي يجسد فيها فنان مصري دور مستذئب، لكن السينما المصرية شهدت عام 1953 فيلمًا يتحول فيه البطل لذئب هو الفنان نبيل الألفي، بفعل تصرف عالم شرير يجسده الراحل ستيفان روستي.

الفيلم هو “حرام عليك”، يشارك في بطولته إسماعيل ياسين، لولا صدقي، عبدالفتاح القصري، سناء جميل، محمد صبيح، إخراج عيسى كرامة.

تأتي قصة تحول الدكتور مراد- نبيل الألفي لذئب كمحاولة من البروفيسور عاصم- ستيفان روستي، للسيطرة عليه حتى يضمن أن ينفذ كل ما يطلبه منه دون اعتراض، وذلك بعدما يعلم أن مراد يريد إخبار خطيبته وهي في نفس الوقت ابنة شقيق البروفيسور بأن عمها يريد نقل مخ إنسان إلى مومياء يتحكم فيها، ويطلب منه إجراء هذه العملية.

يخبر عاصم مساعدته أنه سيجعل مراد تحت سيطرته، وخاضعا لأوامره، مثل الكلب الذليل، وبالفعل قبل أن ينطق ويفشي السر، يسمع صوت ذئب، ويشعر بضيق في التنفس، تصرخ خطيبته فيقنعها عمها أنها نوبة صرع بسيطة.

يهدد عاصم الطبيب، قائلًا: يؤسفني أقولك إن ده هيكون دايما مصيرك بمجرد ما تسمع صوت عواء الذئب، لأنك مصاب بداء الصرع، وفي وسعي أن أنقذك. فيكشف له مراد أنه يعلم أنه هو المتسبب في الحالة التي يتعرض لها.

تنتهي أحداث الفيلم عندما يفقد البروفيسور عاصم سيطرته على المومياء التي يريد أن ينقل لها مخ إنسان، ويُقتل، فيستعيد الطبيب حالته الطبيعية.

نبيل الألفي فنان مسرحي كبير، قدم عدد كبير من المسرحيات كممثل ومخرج، نشاطه المسرحي أكبر بكثير من أعماله السينمائية، إذ اعتزل العمل بالسينما بعد مشاركته في عدة أفلام، كان آخرها فيلم “جسر الخالدين” مع الفنان شكري سرحان عام 1960.

جدير بالذكر أن الفنان نور الشريف، كان يدين بالفضل لنبيل الألفي، مؤكدًا أنه أثر كثيرا في مسيرته الفنية، وقال عنه “في الفن بدين لأستاذي نبيل الألفي، أدين له بكل اللي أنا فيه، أستاذ، رشحني أمثل روميو في المسرح العالمي التابع للتليفزيون كان معايا ابن أخوه، واختارني أنا، أسطى بيعلم الصبي قواعد الصنعة بالكامل”.