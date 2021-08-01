تراند الفن: بورش تقدم Renndienst الاختبارية بعجلة قيادة في منتصف المقصورة.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - شتوتجارت – (د ب أ):

كشفت شركة بورش النقاب عن المقصورة الداخلية للسيارة الفان Vision Renndienst Concept، والتي كانت قد قدمتها كسيارة فان اختبارية عام 2018.

وأوضحت الشركة الألمانية أنه يتم الوصول إلى المقصورة الداخلية من خلال باب منزلق على الجانب الأيمن من السيارة مع عنصرين من الباب يتأرجحان إلى اليسار واليمين، ولا يتم تضييق الباب بعمود B، مما يسهل الوصول إلى صفوف المقاعد الثلاثة.

ويوجد في المقدمة مقعد فردي للسائق في موقع مركزي، وتتميز قمرة القيادة الخاصة بها بمقود بورشه الجذاب، وتوجد خلفه شاشة كبيرة، مع عدادات مستديرة في المظهر التناظري الكلاسيكي، وتأتي السيارة الفان مجهزة بمرايا الرؤية الخلفية الافتراضية، التي تظهر صور الكاميرا فيها شاشات عرض كبيرة على يسار ويمين المقود.

وتعتمد السيارة التي تقدم أماكن لستة ركاب على سقف بانورامي كبير، كما يمكن تدوير مقعد قائد السيارة. وتزدان المقصورة بحليات الخشب الفاخر مع دمج أنيق مع الأسطح المعدنية والبلاستيكية.

وعلى الصعيد الخارجي تظهر السيارة الفان الجديدة بمقدمة مغلقة ومستديرة بعض الشيء وكشافات نحيفة على شكل حرف X ومرايا خارجية صغيرة، كما يتم توجيه الأبواب على قضبان في الأعلى والأسفل.