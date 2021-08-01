نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 2 اغسطس 2021 الموافق 23 ذو الحجة 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين الطازج يبحث عنها عدد كبير للغاية من عملاء أسواق عبدالله العثيم. فهي من أقوي العروض الاسبوعية التي يمكن للجميع الاستمتاع بها. والحصول على خصومات قوية على كافة المنتجات الطازجة. مثل الجبن والخضروات والكثير من المنتجات الأخرى. وجميع هذة العروض متوفرة في جميع فروع اسواق العثيم داخل السعودية. عروض العثيم الاثنين الطازج عروض العثيم الاثنين الطازج بها ورق عنب الخليج محشي 2 كيلو بسعر 30.95 ريال.

يمكنك شراء رنجة البحار المدخنة من العثيم بسعر 44.85 ريال.

ايضا تضم أقوى عروض العثيم الاثنين الطازج اليوم زيتون كوبوليفا الاسود بسعر 79.50 ريال بدلاً من 105.95 ريال.

عروض العثيم الطازج اليوم بها زيتون كوبوليفا اسود شرائح 900 جرام بسعر 13.95 ريال بدلاً من 21.80 ريال.

خصومات العثيم اليوم الاثنين بها مرتديلا سنيورة رومي زيتون 500 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.28 ريال. عروض العثيم ليوم الاثنين عروض العثيم ليوم الاثنين بها عجينة سمبوسة 1 كيلو بسعر 14.65 ريال.

اخر عروض العثيم الطازج بها صدور دجاج التنمية بدون عظم بسعر 17.95 ريال.

تشمل عروض العثيم اليوم الاثنين على دجاج التنمية الطازج الكيلو بسعر 15.75 ريال.

يمكنك الحصول على جبن طعمة ميلك دبل كريم بسعر 32.80 ريال للكيلو ونصف. مهرجان الطازج من العثيم مهرجان الطازج من العثيم يحتوي على لبن نادك طازج بلاستيك 200مل بسعر 1.25 ريال.

يمكنك الاستمتاع بعروض اليوم الواحد من العثيم والحصول علي زبادي نادك طازج بسعر 7.50 ريال.

مهرجان الطازج اليوم يضم لبن نجدية قليل الدسم طازج 3 لتر بسعر 10.50 ريال.

تشمل عروض العثيم الطازج اليوم تويستر نادك شوكولاته بيضاء وشوكو بسعر 2 ريال.

عروض اليوم الواحد من اسواق العثيم بها بودي نادك حلى فانيليا 75 جرام بسعر 1.25 ريال.

احدث عروض العثيم اليوم الاثنين بها زبادي المراعي طازج بسعر 6.90 ريال.

زبادي الصافي الطازج توفرها أسواق العثيم السعودية اليوم بسعر 1.25 ريال.

لمحبي جبن دومتى الدمياطي يمكنك شراء 2 كيلو بسعر 35.60 ريال.

تخفيضات وخصومات أسواق العثيم بها جبن طعمة ميلك دمياطي 1 كيلو بسعر 21.80 ريال. تابعنا الآن: Follow @thaqfny_shukran

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