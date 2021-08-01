تراند الفن: بالفيديو- داعية يحرج سيدة: “مينفعش تدخلي على الهواء وتتكلمي في هذا الأمر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - كتب- محمد قادوس:

سؤال على الهواء تلقاه الشيخ أحمد الصباغ الداعية الإسلامي، من سيدة تقول: أختي بتخون جوزها وأنا مش طايقة أكلمها أعمل إيه؟

في رده، قال الصباغ: “أنا رأيي صعب شوية، أولا مكنش ينفع إن هذه السيدة كانت تدخل على الهواء وتتكلم في هذا الأمر”، منوها إلى أن الإسلام دعانا إلى الستر.

وأضاف الداعية، في لقائه ببرنامج، “اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “النهار” أن الإسلام يقيم الحد على المجاهر بالمعصية، وأما الشخص “الذي فعل هذا بينه وبين نفسه ولم يره أحد غير ربنا، فهذا ليس لنا علاقة به”.

وتابع الصباغ: لو رأى إنسان أحد هذه الأمور، فلا يصح أن يتكلم فيه، لأن الحساب من الله وليس من العبد، وعلى الإنسان ألا يكون عونا للشيطان على أخيه.

ونصح الداعية أخت هذه السيدة، قائلا: عليك أن تفتحي بيتك لها وأن تحتضنيها، وعليك أن تقربيها من الدين، وأن مقاطعتك هذه تكون عونا للشيطان ولا تجوز.

وقال الصباغ إنه ينادي على كل ست وكل رجل فعل هذا الذنب، لا تخافوا، لأن الله غفور رحيم، وطالما ربنا سترك ولم يفضحك فهو يحبك، موضحا بأن باب التوبة مفتوح.

واستشهد الداعية في ذلك بقول الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا،[ النساء:48].