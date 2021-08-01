تراند الفن: بسبب شكاوى “الفيزا”.. “اتصالات الشيوخ” تطالب بتحركات حكومية لمواجهة عمليات النصب الإلكترونية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي، بإيجاد آلية لحماية المواطنين من التعرض إلى النصب من جانب بعض الأشخاص للحصول على أرقام كارت الفيزا بغرض سرقة حساباتهم.

وأشار توفيق، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتلقى اتصالات من أرقام مجهولة تدَّعي علاقتها بجهات حكومية معينة، وتطلب أرقام “الفيزا”؛ بحجة تحويل مستحقات مالية بعينها؛ وهو الأمر الذي يحتاج إلى وعي من ناحية، وتوعية من جانب الجهات المعنية، وأيضًا توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى أية حالات تتعرض إلى مثل هذه المواقف.

وأكد عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أن أمثلة ذلك كثيرة وتستغل حاجة البعض؛ ومن بينها الادعاء بأن للشخص مستحقات مالية ضمن مبادرة الرئاسة لدعم العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن البعض من المواطنين يقع في “الفخ” ويتم بعد ذلك الاستيلاء على الفيزا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أرقام التليفونات التي تتواصل مع المواطنين معروفة، وهناك العديد من البلاغات المقدمة ضدها، إلا أنها ما زالت تمارس هذه الأعمال غير القانونية.

وحذَّر توفيق من مخاطر ذلك في التأثير على خطة الدولة نحو التحول الرقمي، موضحًا أن سرقة أي حساب لأي مواطن قد يدفعه إلى تفضيل الاستمرار بالعمل اليدوي، مشددًا على الحكومة ضرورة اتخاذ اللازم للحفاظ على مستحقات المواطنين.