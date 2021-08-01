تراند الفن: “قُبلة حياة”.. عمل غنائي جديد يجمع بين “مصري” ومحمد قماح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - كتبت- منى الموجي:
طرح المطرب مصري أغنيته الجديدة “قُبلة حياة”، عبر موقع “اليوتيوب”، والتي تجمعه بالفنان محمد قماح.
الأغنية من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوت خالد رؤوف، وجيتار مصطفى أصلان، وصولوهات وفواصل موسيقية محمود شاهي، ومن إنتاج شركة Brief، وتم تسجيلها على مدار يومين.
ويقول مطلع الأغنية “ناديت عليكي.. انتي انتي، يا اللي بجمالك تأخدي دكتوراه.. وبنظرة منك عقلي مني تاه، وبقيت زي الغريق.. محتاج قبلة حياة، أنا جاي معايا الخاتم والدبلة… وعايز أسمع منك كلمة موافقة، وخديلي معاد نقرا فيه الفاتحة”.
وتعد أغنية “قبلة حياة” هي التعاون الثاني بين “مصري” والمطرب محمد قماح، بعد تعاونهما سويًا في أغنية “فتحت بابها”، التي تم طرحها خلال شهر يناير الماضي،
جدير بالذكر أن “مصري”، انتهى مؤخرًا من تسجيل 3 أغاني سينجل، وتتنوع الأغاني ما بين اللون الشعبي والرومانسي، وهم: “خاينين” و”متخسرونيش” و”بيت الوجع”، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
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