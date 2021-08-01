تراند الفن: لأول مرة.. عقد اختبار القدرات لراغبي الالتحاق بكلية ومعهد التمريض جامعة حلوان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - كتبت- داليا شبل:

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب

الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب

الثانوية العامة ٢٠٢١.

وتدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عقد هذه الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان، لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وقال بيان الجامعة، اليوم الأحد، إنه يتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض

والمعهد الفني للتمريض جامعة حلوان خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢١ حتى ١٩

أغسطس ٢٠٢١، في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول

بالجامعات والمعاهد لهذا العام ٢٠٢١، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة

من المجلس؛ حيث تتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات

القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني :اضغط هنا

وأشارت جامعة حلوان إلى أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض أربع سنوات دراسية، كل سنة على (30) أسبوعًا موزعة على فصلَين دراسيين (15 أسبوعًا لكل فصل)، ويقوم نظام التعليم على أسلوب حل المشكلات؛ حيث يقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة (من 8- 12 طالبًا بكل مجموعة)، سنة امتياز تعقب الفرقة الرابعة تدريبية إجبارية (12 شهرًا) بالمستشفيات والمؤسسات

الصحية تحت إشراف كلية التمريض، وذلك كمطلب مسبق للسماح للخريجين بمزاولة المهنة.