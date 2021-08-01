تراند الفن: بعد تثبيت أسعارها.. هل تصعب أوبل كروس لاند 2022 مهمة هذه السيارات؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية وإم جي وبيجو وأوبل، عن أسعار السيارة أوبل كروس موديل 2022 في السوق المحلي.

ووفقًا للقائمة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، تقدم أوبل كروس لاند الجديدة بلا زيادة سعرية مقارنة بأسعار موديل 2021، حيث تتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 340.000 جنيه وتصل إلى 370.000 جنيه.

تقدم أوبل كروس لاند التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبحسب مراقبون للسوق المصري، فإن تقديم كروس لاند 2022 دون زيادة سعرية، قد يمنحها ميزة تنافسية أمام عدد من السيارات الرياضية التي تقدم بأسعار متقاربة مع أسعار سيارة أوبل.

ويرصد التقرير التالي أسعار ومواصفات أبرز 5 سيارات رياضية تنافس أوبل كروس لاند الجديدة بمصر:

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross موديل 2021 مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

و تأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 304.900 جنيه للفئة القياسية، و 334.900 جنيه للفئة الثانية، و 374.900 جنيه للفئة الثالثة.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك موديل 2021 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة فى السوق المصري بـ3 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 357.500 جنيه للفئة الأولى، و381.500 جنيه للفئة الثانية و 388.500 للفئة الثالثة.

تعتمد جوك موديل 2021 على سواعد محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

بيجو 2008

بيجو 2008 تعد واحدة من أرخص سيارات الكروس أوفر الخدمية الأوروبية موديل 2021، وتتوفر في مصر بـ3 فئات من التجهيزات وتعتمد جميعها على محرك ثلاثي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تمتلك بيجو 2008 مجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان القياسية، يأتي في مقدمها أنظمة Abs – EBD – ESP -ASR – EBA، بالإضافة إلى ٢ وسادة هوائية بالفئة الأولى و4 وسائد بالفئتين الثانية والثالثة، ومثبت ومحدد سرعه.

وتمتلك السيارة الجديدة أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية 180 درجة للمساعدة عند الرجوع للخلف، وحساسات إضاءة وأمطار، وتحذير للنقاط العمياء ومرآة مقصورة ذاتيه التعتيم.

تبدأ أسعار بيجو 2008 الجديدة من 347.990 جنيه للفئة القياسية، و384.990 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة GTLine الثالثة كاملة التجهيزات 419.990 جنيه.

إم جي ZS

نجحت إم جي ZS موديل 2021 الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الـSUV أن تحجز مكانًا لها بين الكبار وأصبحت واحدة من أكثر السيارات مبيعًا بالسوق المصري في 2021.

تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات وتعمل جميعها بمحرك مزود بنظام حقن الوقود الإلكتروني، من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123 حصان.

وتمتلك السيارة الجديدة عدد من وسائل الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD وبرنامج الحفاظ على التوازن الإلكتروني ESP.

تبدأ أسعار إم جي ZS موديل 2021 من 259.990 جنيه للفئة القياسية، و274.990 جنيه للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة كاملة التجهيزات 292.990 جنيه.

رينو داستر

تقدم رينو داستر الفرنسية موديل 2021 لعملاء السوق المحلي، بمحرك 1.6 لتر بقوة ١١٥ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من ٦ سرعات.

تتوفر داستر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 288.000 جنيه، والفئة الثانية 318.000 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً يبلغ سعرها 348.000 جنيه.