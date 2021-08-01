تراند الفن: مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11066 نقطة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت أخبار السعودية 9 زيارة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و 4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة.

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