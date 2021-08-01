تراند الفن: مختص بالشأن الصحي: إلزامية التحصين قرار رادع لغير المحصنين وحماية للمجتمع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:14 مساءً - قال المختص في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، إن تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارتي الصحة والداخلية قرار رادع لغير المحصنين وحمايةً لصحة أفراد المجتمع.

وأضاف سندي لـ «الإخبارية»، أن الأنظمة والشروط التي فرضتها وزارة الصحة وتطبقها وزارة الداخلية تحصر الأفراد الذين رفضوا التجاوب والتعامل مع تلك الأنظمة التي تحمي المجتمع والوطن في ظل توفير كل التسهيلات اللازمة لجميع شرائح المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

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