تراند الفن: معتز برشم يحرز ذهبية تاريخية جديدة لقطر (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - كتب- أيمن جيلبرتو:

نجح القطري معتز عيسى برشم في إحراز الميدالية الذهبية في الوثب العالي، بمنافسات ألعاب القوى خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وذهبت الميدالية الذهبية أيضاً إلى الإيطالي جانماركو تامبيري الذي تعادل مع معتز برشم في كل شيء حتى في عدد مرات الأخطاء.

وظهر الثنائي معاً وتم الاتفاق على أن يتقاسما الميدالية الذهبية وسط فرحة كبيرة للثنائي المميز.

وسبق لمعتز برشم الحصول على الميدالية البرونزية في “لندن 2012″، ثم فضية “ريو دي جانيرو 2016″، وأخيراً ينجح في الحصول على الميدالية الذهبية في “طوكيو 2020”.

وتُعد ميدالية معتز برشم هي الثانية في تاريخ قطر بالمشاركات الأولمبية من حيث الذهب، بعدما أحرز فارس حسونة ذهبية رفع الأثقال في “طوكيو 2020”.