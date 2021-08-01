تراند الفن: فيديو.. حقيقة خطوبة صافيناز ورامي دياب

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 7 زيارة
كتب- مصطفى حمزة:
تصدرت الراقصة الأرمينية صافيناز ترند محرك البحث جوجل، بعد ما تردد عن خطبتها للفنان رامي دياب، عقب نشرها صور وفيديو يجمعها معه، وهو يقدم لها خاتم الخطوبة.
الفنان رامي دياب حرص على توضيح حقيقة الخطوبة، ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته في موقع فيسبوك، وعلى تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، وقال :”الحكاية كلها أننا كنا نصور فيديو كليب، وطلع كلام إننا اتخطبنا”.
وظهرت الراقصة صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: ” قصده نقول مبروك على الكليب الأغنية مش الخطوبة، أنا سينجل وفري” .
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