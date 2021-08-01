تراند الفن: في ذكرى وفاته.. أبرز جهود الملك “فهد بن عبد العزيز” في تطوير الحرمين الشريفين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - كتبت – آمال سامي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في أول أغسطس عام 2005م، والذي كانت له أسهامات كبيرة في تطوير وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة بالسعودية، وهو خامس ملوك السعودية وأول من أتخذ لقب “خادم الحرمين الشريفين”، ولد في السادس عشر من مارس عام 1920م، وتولى الحكم في يونيو 1982م… وفي السطور التالية نرصد أبرز جهوده في تطوير الحرمين الشريفين:

1. شهد عهد الملك فهد بن عبد العزيز أكبر توسعة للحرمين الشريفين على الإطلاق، فأمر بتوسعة المسجد الحرام في مكة من جهة الغرب بين بابي الملك عبد العزيز والعمرة، وكذلك أمر بتوسعة المسجد النبوي شرقًا وشمالًا وغربًا، ليتسع المسجد الحرام بعدها لأكثر من مليون مصل ويتضاعف عددهم في أوقات الذروة، وتتجاوز سعة المسجد النبوي المليون أيضًا.

2. تم في عهده أيضًا ترميم الكعبة المشرفة وتوسيع مقبرة البقيع.

3. أسس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة عام 1405 هـ الموافق 1986 وبلغ عدد المصاحف التي تم طباعتها وترجمتها أكثر من 180 مليون مصحف حتى عام 1424هـ وفق وكالة الأنباء السعودية.

4. أنشأ الملك فهد وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وذلك في عام 1414هـ الموافق عام 1995م.

5. أنشأ وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عام 1420 هـ بدلًا عن الديوان العام للخدمة المدنية عام 2001م.

6. مهَّد طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع والذي بلغ طوله 480 كم تقريبًا.