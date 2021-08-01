تراند الفن: اليوم.. المخرج رؤوف السيد يطرح برنامجه عن السياحة في مصر عبر “يوتيوب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - كتبت- منى الموجي:

يطلق المخرج رؤوف السيد، اليوم الأحد 1 أغسطس، الحلقة الأولى من برنامج “roam Egypt”، عبر موقع “يوتيوب”، بالتعاون مع تيمور عثمان.

يهدف البرنامج للتعريف بالمعالم السياحية في مصر، والمساهمة في إنعاش السياحة، من خلال زيارة كل المحافظات المصرية، وتوفير المعلومات التي يحتاجها أي شخص يقرر قضاء إجازته في أي محافظة، من الأماكن التي يمكنه زيارتها سواء المشهورة أو الغير معروفة، والأنشطة التي يستطيع القيام بها.

فكرة البرنامج جاءت بعد اجتماع الأصدقاء تيمور عثمان وهو مصور ورحالة مصري وصاحب الهاشتاج الشهير This is egypt والمنتج الفني والمخرج الشهير رؤوف السيد، على حب مصر وخصوصا الأماكن التي لا تنال شهرة واسعه وكذلك الأماكن التي يذهب إليها البعض لكن لا يعرفوا خباياها أو معلومات حقيقية عنها.

تهتم الحلقة الأولى المقرر عرضها اليوم، بمحافظة مطروح ومختلف الأماكن التي يمكن لزائرها أن يراها، والأنشطة التي يمكنه ممارستها.