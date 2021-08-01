تراند الفن: حقوق الإنسان العراقية تنتقد حالات التعذيب في السجون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - بغداد- (د ب أ):

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الأحد من أن الانتهاكات المتكررة في السجون تقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا.

وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، عن بالغ أسفها، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات غير الإنسانية في مقرات الاحتجاز والسجون وأثناء التحقيقات، ومنها حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة.

وذكرت أن تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا ، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مقرات الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولى.

وطالبت المفوضية الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه وتشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين.

وأشارت إلى أنها ستواصل رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومقرات الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة وبما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان.