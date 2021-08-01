تراند الفن: تعيين قائد الجيش في ميانمار رئيسا للوزراء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - يانجون- (د ب أ):

أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنه سيشكل حكومة انتقالية وسيعين قائد الجيش، مين أونج هلاينج، رئيسا للوزراء، مما يعزز من سلطة المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة قبل ستة أشهر في انقلاب.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد إنه يمكن تمديد حالة الطوارئ، المحددة بمدة عام، عندما تولى النظام السلطة في فبراير الماضي، حتى أغسطس 2023 ، طبقا لما ذكره الجنرال البارز، في خطاب متلفز، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على الانقلاب.

وذكر مين أونج هلاينج أنه سينقل السلطة للحزب الفائز، بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في غضون عامين.

وأضاف مين أونج هلاينج في خطاب متلفز أنه “سيتم استكمال كل العملية الانتخابية قبل أغسطس 2023”.

وفي خطابه الذي استمر 51 دقيقة، جدد زعيم المجلس العسكري اتهاماته ضد الحكومة المخلوعة.

واتهم أون سان سوتشي بسوء استغلال السلطة وزعم أن الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020 كانت مزورة.

وتم تنظيم العديد من الاحتجاجات مرة أخرى ضد المجلس العسكري اليوم الأحد في ميانمار كما خرج متظاهرون إلى الشوارع في مدينتي يانجون وماندالاي أمس الأول الجمعة ، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان النظام قد ألغى العام الماضي انتخابات نوفمبر، التي فاز فيها حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” بقيادة أون سان سوتشي، بعد أن زعم أنه أساء استخدام صلاحيته الإدارية.

تحل اليوم الأحد ذكرى مرور 6 أشهر على استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في انقلاب أثار احتجاجات مستمرة وأغرق البلاد في حالة من الفوضى.

وشهد انقلاب أول فبراير الماضي القبض على زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي.

ويواجه الشعب في ميانمار أزمة حادة بسبب فيروس كورونا علاوة على القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة ضد الجيش.