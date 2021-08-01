تراند الفن: شوقي يعلن تغيير موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت أخبار مصر 6 زيارة

كتب – أسامة علي: أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تغيير موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “لن نعلن النتيجة قبل يوم ١٥ أغسطس الحالي وقد يتطلب الأمر يومان أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية”. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت من قبل أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 10 أغسطس الجاري.

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