تراند الفن: «الدفاع المدني» يحذر من أمطار رعدية وجريان للسيول بعدة مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس القادم على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي الى جريان السيول.

كما ستتأثر من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس القادم مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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