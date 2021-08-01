تراند الفن: تأجيل نظر طعن نجل “محمد مرسي” وآخرين في شطبهم من نقابة المحامين لـ 2 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين، والذي طالبوا خلاله بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن، شطبهم من نقابة المحامين لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 14330 لسنة 76 قضائية عليا كل من نقيب المحامين وآخرين.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.