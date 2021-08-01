تراند الفن: زراعة رئة وانهيار بسبب سمير غانم.. شائعات طاردت دلال عبدالعزيز منذ إصابتها بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 04:16 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

تتلقى الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، العلاج في المستشفى إثر معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، لمدة تزيد على 3 أشهر

وتعرضت الفنانة دلال عبد العزيز لشائعات خلال فترة مرضها منذ حوالي ما يقرب من 3 أشهر.

وفي هذه السطور نعرض لكم هذه الشائعات:

شائعة وفاتها

انتشرت شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وحرص على نفيها الإعلامي رامي رضوان، وكتب على صفحته الرسمية عبر موقع “فيسبوك”: “الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل”.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إطلاق شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، هو تصرف غير مسئول تماما من فاعليه.

أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” مع الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة “الشمس”، “فوجئنا امبارح بشائعة وفاة دلال عبد العزيز، ونُشر ذلك في مواقع مهمة، عشرات المكالمات انهالت عليّا وهاتفت الفنان حسن الرداد الذي كان منزعجا للغاية ونفى لي الخبر”

تابع: “الشائعة تصرف غير مسئول، وصدر هذا التصرف من مواقع صحفية مهمة وهذه مسئولية أكبر، ونناشدهم مراعاة ذلك خاصةً وأن الفنان له أسرة وأهل ويحزنهم ذلك”.

شائعة معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم

كشف الإعلامي رامي رضوان، تطورات جديدة للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا، وردًا على بعض الشائعات التي انتشرت حول حضورها جنازة زوجها الراحل سمير غانم.

وقال “رضوان”، في برنامج “مساء dmc” المذاع على فضائية “DMC”، إنه انتشرت شائعة غير صحيحة نهائيا، حول حضور الفنانة دلال عبدالعزيز جنازة زوجها سمير غانم، مؤكدًا أنها لم تحضر الجنازة ولم تعلم بخبر الوفاة حتى الآن.

وأضاف أن ظروفها الصحية تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم، وهي مازالت في العناية المركز، متابعًأ: “احنا مضطرين نخبي عليها لغاية دلوقتي لدرجة أننا بنمثل عليها خوفًا على حياتها وصحتها”.

وتابع: “فصلنا عنها التلفزيون وأخذنا منها التليفونات، ومحدش بيسيبها طوال 24 ساعة، محدش فينا بيلبس أسود، وكل شوية ندعي الابتسامات المستمرة، ومش مهم هنتعدي ولا لأ، المهم تبقى بخير، لكن احساسنا الشخصي أنها حاسة وشعرت بفقدان سمير غانم”.

وأوضح أن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجرتها جاءت سلبية، لكن هناك مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بالكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعد الأدوية والعلاجات لكي تتعافي من هذه المرحلة، مطالبًا المصريين بالدعاء لها في كل وقت بالشفاء العاجل.

زراعة رئة

انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعة تفيد بحاجة الفنانة الكبيرة لعملية زراعة رئة، ورفضت أسرتها الأمر، ورد الإعلامي رامي رضوان في تصريحات على الشائعة بأن أي تصريح لم يخرج من أسرة الفنانة الكبيرة “غير صحيح”