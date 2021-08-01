تراند الفن: لماذا لا يمكن استبدال شيري تيجو 3 الجديدة بالتاكسي في مبادرة الإحلال؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 مساءً - كتب – أيمن صبري:

علق الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة بوزارة المالية، على عدم إتاحة السيارة شيري تيجو 3 المنضمة حديثًا للمبادرة أمام أصحاب سيارات “التاكسي” المخاطبين بالإحلال.

وقال عوض في تصريح لـ”مصراوي” إن إتاحة السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 الجديدة للملاكي فقط دون التاكسي، هو أمر يخضع لسياسة الشركات فى المنتج الذى تشارك به فى مبادرة الإحلال.

كانت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة، كشفت قبل أيام عبر الموقع الرسمي للمبادرة عن الأسعار الرسمية لسيارة شيري تيجو 3 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وتعد شيري Tiggo3 موديل 2022، المجمعة محليًا بواسطة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل “جي بي غبور مصر، الوكيل الحصري للعلامة التجارية بمصر، الأولى من نوعها التي تنتضم إلى قائمة السيارات المتاحة للمخاطبين بالإحلال.

وأكد المتحدث باسم المبادرة أنه في إطار التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين فى المبادرة، تعمل إدارة المبادرة بشكل دائم للبحث ودراسة مشاركة ماركات جديدة بهدف توفير عدد كبير ومتنوع من السيارات.

ووفقًا للمعلن عبر الموقع الرسمي لمبادرة الإحلال، ستكون شيري تيجو 3 الجديدة متاحة للراغبين في إحلال سيارات الملاكي بأسعار نقدية 228.900 جنيه، علمًا بأن أسعارها خارج مبادرة الإحلال تقدر بـ242.900 جنيه.

يذكر أن الإعلان عن انضمام السيارة رسميًا لقائمة السيارات المتاحة بالمبادرة، جاء بعد الانتهاء من عمليات الفحص الفني للسيارة، ووضع مبالغ الأقساط الخاصة بها بمشاركة البنوك وشركات التأمين.

كان الدكتور عوض، أشار في تصريح سابق لـ”مصراوي” أن الشركة المصنعة للسيارة شيري تيجو 3 بمصر، ستقدم ضمانًا للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب.