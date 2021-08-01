تراند الفن: «الصحة» تؤكد: استثناءات التحصين بموجب تقارير طبية.. وتخصيص بريد إلكتروني لتلقي الطلبات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 مساءً - أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وكانت وزارة الداخلية، أكدت بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.