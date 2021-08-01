تراند الفن: صفقة مالية بين الأهلي وبيراميدز برعاية “رمضان وأفشة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 مساءً - كتب- رمضان حسن:

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى إدارة بيراميدز ليقترح إجراء مقاصة بين مقابل حق رعاية رمضان صبحي وبين حوافر محمد مجدي أفشة.

وكان رمضان رحل عن الأهلي وانضم لبيراميدز بعد انتهاء إعارته للنادي الأحمر من هيدرسفيلد الإنجليزي، بينما انتقل أفشة للقلعة الحمراء منذ موسمين قادما من الفريق السماوي.

واقترح الأهلي على بيراميدز خصم حق رعاية رمضان صبحي المقدرة بنحو (108 ألف جنيه مصري) من متغيرات صفقة أفشة التي تُقدر بنحو (2 مليون جنيه مصري).

وجاء خطاب الأهلي لبيراميدز على النحو التالي:

في إطار حرص النادي الأهلي الدائم على دعم وتقوية العلاقات الودية مع جميع الأندية المحلية والخارجية بما يحافظ على الأهداف المشتركة ويدعم أهداف كرة القدم النبيلة.

وبالإشارة إلى الخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2021 والمتضمن أحقية الأهلي في الحصول على مقابل حق رعاية اللاعب رمضان صبحي عن كل قسط يتم سداده إلى صفوف ناديكم الموقر عن انتقال اللاعب من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وحيث أن النادي الأهلي كان وسيظل ملتزمًا بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية وفقًا للعقود المبرمة ومنها ما أشرتم إليه في خطابكم الوارد بتاريخ 17 يوليو 2021 من استحقاق ناديكم في الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه كحوافز إضافية نتيجة انتقال اللاعب محمد مجدي أفشة إلى صفوف النادي الأهلي من بيراميدز في موسم 2019-2020.

فإننا نقترح عليكم إجراء مقاصة بين إجمالي المبلغ المقرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حق رعاية اللاعب رمضان صبحي ومبلغ الحوافز الإضافية الوارد في عقد محمد مجدي أفشة

وإذ نقدر لكم حرصكم على تسوية المقاصة بين الناديين وفقا لما تقره اللوائح والعقود المبرمة.