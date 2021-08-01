تراند الفن: لبنى عبدالعزيز لمصراوي: “أنا مواليد برج الأسد بس بخاف من الفار”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، اليوم بعيد ميلادها، وتعتبر النجمة السمراء من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية.

وقالت “لبنى” في تصريح خاص لمصراوي: “قريت على النت إن عيد ميلادي كان من يومين، بس أنا مواليد 1 أغسطس، يعني مواليد برجالأسد”.

واستكملت ساخرة :” بالرغم من انتمائي لهذا لبرج إلا أنني في الحقيقة بخاف من الفار”.

وكشفت عن أسباب ابتعادها عن الفن منذ ٨ سنوات، وذلك نظرا لتغير المناخ العام للوسط الفني، مؤكدة أنها لن تتنازل وتقدم عمل لا يضيفلتاريخها لمجرد التواجد.

الفنانة لبنى عبدالعزيز قدمت عددا من الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية، أبرزها: (الوسادة الخالية، هذا هو الحب، إضرابالشحاتين، عروس النيل، غرام الأسياد، أنا حرة) وغيرها من كلاسيكيات السينما المصرية.