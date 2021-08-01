تراند الفن: الداخلية: تنفيذ 7122 حكم قضائي خلال حملة أمنية بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 مساءً - كتب- علاء عمران: قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي. واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. وأسفرت عن ضبط 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين “لأحدهم معلومات جنائية”. كما تم ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضية “مشاجرة” وتنفيذ 7122 حكم قضائي متنوع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

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