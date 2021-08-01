تراند الفن: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر وعرض حياة الآخرين للخطر (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت أخبار السعودية 12 زيارة

تمكن ‏مرور منطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر.

وأوضح المرور أن قائد المركبة عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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