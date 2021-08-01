تراند الفن: روثمان ودنهل.. “بريتش توباكو” ترفع أسعار السجائر جنيهاً واحداً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 مساءً - كتبت- شيرين صلاح: أعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو اليوم الأحد عن زيادة أسعار السجائر التابعة لها بقيمة جنيه واحد في العلبة الواحدة، وفقا لما قاله إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة القاهرة التجارية. وارتفعت أسعار السجائر تطبيقا لقانون التأمين الصحي. ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا. أسعار السجائر بعد الزيادة: دنهل: 47 جنيها. كينت: 41 جنيها. لاكي سترايك: 33 جنيها. روثمان: 33 جنيها. بال مال: 28 جنيها. فايسروي: 28 جنيها.

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