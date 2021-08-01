تراند الفن: كورونا: حوافز لتشجيع الشباب على تلقي اللقاح في بريطانيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 مساءً - لندن- (بي بي سي):
أعلنت الحكومة البريطانية سلسلة من الحوافز لتشجيع الشباب على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع شركات توصيل الطعام وشركات سيارات الأجرة التي تقدم خصومات سواء على التنقل أو على أسعار الوجبات.
وحث وزير الصحة، ساجد جاويد، الشباب على التطعيم والاستفادة من الخصومات.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن تفاصيل متعلقة بالمزيد من الحوافز بالتعاون مع جهات أخرى ستصدر “في الوقت المناسب”.
وبحسب الأرقام الرسمية، حصل 67 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما على الجرعة الأولى من اللقاح في إنجلترا.
وتأتي المبادرة الأخيرة بعد افتتاح العديد من مراكز التطعيم في صالات المعارض الفنية والمتاجر، إضافة إلى إطلاق “مهرجان اللقاح” الذي يستمر أربعة أيام في شرق لندن ويتضمن موسيقى حية وطعاما مجانيا.
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