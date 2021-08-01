تراند الفن: رجال مصر يودعون منافسات فرق تنس الطاولة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 مساءً - كتب- عمر قورة:

خسر الفريق المصري لتنس الطاولة (فرق رجال) المباراة التي جمعته مع نظيره الصيني في دور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بنتيجة 3-0 ظهر الأحد.

المنتخب المصري خسر اللقاء الأول الزوجي بنتيجة 3-0 في الأشواط كالتالي (11-4، 11-7، و11-3).

ومثَّل مصر في اللقاء الزوجي الثنائي أحمد صالح وخالد عصر، بينما مثل الصين ما لونج المصنف الثالث على العالم وشو شين المصنف الثاني على العالم.

وفي اللقاء الثاني، خسر عمر عصر أمام فان زيندونج المصنف الأول على العالم بنتيجة 3-0 في الأشواط كالتالي (11-4، 11-8، و11-5).

أما اللقاء الثالث فانتهى لصالح شو شين على حساب خالد عصر بنتيجة 3-0 في الأشواط (11-9، 11-7، و11-2)، لتنتهي المواجهة لصالح الصين بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يودع فريق رجال مصر لكرة الطاولة منافسات الدورة الأولمبية، في ظل عدم وجود ترضية في هذه اللعبة.

يُذكر أن المباريات في منافسات تنس الطاولة (فرق رجال) تقام بنظام “best-of 5″، حيث أن الفريق الفائز هو الذي يتمكن من الفوز في 3 مواجهات.