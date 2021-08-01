تراند الفن: صناعة الورق والآلات تخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية 5.8% في مايو

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 مساءً - كتبت-ياسمين سليم:
انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 5.85%، مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا هي صناعة الورق ومنتجاته بنسبة 16.17% خلال مايو مقارنة بأبريل الماضي، بسبب حالة السوق.
وذكر البيان أن الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، تراجع بنسبة 6.87% وذلك يرجع إلى حالة السوق وانخفاض التصدير.
وقال البيان إن الرقم القياسي لصناعة المشروبات ارتفع بنسبة 26.48% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.
وبحسب البيان ارتفع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية بنسبة 12.01% في مايو مقارنة بأبريل وذلك لتلبية احتياجات السوق.
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