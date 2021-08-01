تراند الفن: ضبط 2902 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 2902 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 249 قضية في مجال “الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”. وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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