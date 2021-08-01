تراند الفن: أولمبياد طوكيو.. زفيريف يتوج بذهبية فردي الرجال للتنس ويدخل التاريخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - د ب أ:
تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الروسي كارين خاشانف 6 / 3 و6 / 1 اليوم الأحد، ليحقق أول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات فردي التنس للرجال لألمانيا.
واستطاع زفيريف أن ينهي المباراة في ساعة و19 دقيقة.
وصعد زفيرف /24 عاما/ للمباراة النهائية بعدما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المسنف الأول عالميا في الدور قبل النهائي من البطولة يوم الجمعة الماضي.
ويعد تتويج زفيريف بالميدالية الذهبية الأولمبية بمثابة أهم ألقابه كما أنه اللقب السادس عشر في مسيرته.
يذكر أن زفيريف فاز بالبطولة الختامية لموسم رابطة لاعبي التنس المحترفين في 2018 كما أنه وصيف بطولة أمريكا المفتوحة 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.