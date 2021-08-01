تراند الفن: المملكة تبدأ استقبال حاملي التأشيرات السياحية «المحصنين ضد كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - تبدأ المملكة، اليوم الأحد، استقبال السائحين ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية.

وكانت وزارة السياحة أعلنت عن فتح المملكة أبوابها للسائحين، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداءً من اليوم ، ويمكن للسائحين المحصّنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

كما يتعيّن على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، وتسجيل بياناتهم عبر تطبيق “توكلنا”، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون، ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني «روح السعودية».

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