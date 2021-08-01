تراند الفن: 50 % زيادة في أسعار المانجو بالأسواق بسبب تراجع المعروض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

قال جمال علام سكرتير شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المانجو ارتفعت بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة 50%.

ووفقا لقول علام، فإن متوسط سعر كيلو المانجو بالأسواق حاليا بين 30 و60 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور اليوم الأحد، فإن سعر كيلو المانجو العويس بين 20 و50 جنيها، المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها، المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، والمانجو البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

وأرجع علام زيادة الأسعار إلى تراجع المعروض من المحصول بسبب العفن الهبابي والتغيرات الجوية هذا العام والتي سببت في تلف 80% من محصول الإسماعيلية.

كان العفن الهبابي انتشر بين أشجار محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية هذا العام، مما نتج عن ذلك تلف في جزء من المحصول قبل مرحلة الجني.

والعفن الهبابي هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرملية على المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية، وفقا لقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

وتقترب مساحة زراعة المانجو في مصر من 300 فدان أغلبها في محافظة الاسماعلية، وفقا لقول أبو صدام في وقت سابق.

وقال علام، أن الأسعار في الأسواق لن تزيد عن هذا المستوى، نظرا لطرح محصول محافظتي البحيرة وسيناء خلال الأيام المقبلة مما ينتج توافر في المحصول بالأسواق.

وبدأ موسم المانجو الأساسي في مصر، حيث يطرح المحصول منذ منتصف يوليو الجاري وحتى آخر أغسطس.