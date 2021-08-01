تراند الفن: الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - أدمن ‏29 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

الجزائر- (أ ش أ): أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التونسي قيس سعيد. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أنه تم – خلال الاتصال – بحث تطورات الوضع العام في تونس. من جانبه، طمأن الرئيس قيس سعيد نظيره الجزائري، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.

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