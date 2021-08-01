تراند الفن: فولكس فاجن تقدم Taigo الـSUV موديل 2022 بـ”سقف كوبيه” و3 محركات.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - فولفسبورج – (د ب أ):

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن سيارتها Taigo الجديدة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV مع سقف الكوبيه الانسيابي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تستند إلى قاعدة شقيقتها T-Cross، وتأتي بطول 4.266 ملم وعرض 1.757 ملم وارتفاع 1.494 ملم وقاعدة عجلات بطول 2.566 ملم.

ويتوافر للسيارة باقة من ثلاثة محركات بقوة 95 و110 و150 حصان مع ناقل حركة يدوي خماسي أو سداسي التعشيقات، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض سباعي التعشيقات، وبذلك تتراوح السرعة القصوى بين 183 و212 كلم/س.

وتجمع السيارة الجديدة ما بين الملامح القوية لموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV والسقف الانسيابي المعروف من السيارات الكوبيه الرياضية مع كشافات عاملة بتقنية LED، وتتميز السيارة باسبويلر على حافة السقف مع طقم جنوط مصنوع من معدن خفيف بقياسات من 16 إلى 18 بوصة.

وتتألق المقصورة الداخلية بالمقود متعدد الوظائف مع القمرة الرقمية “Digital Cockpit Pro” وشاشة قياس 25ر10 بوصة، وتعتمد سيارة فولكس فاجن الجديدة على باقة من الأنظمة المساعدة مثل نظام الكبح الاضطراري للسير داخل المدن ومساعد تغيير حارة السير والعديد من أنظمة الكاميرا والرادار لمراقبة محيط السيارة.