تراند الفن: يبدأ خلال أيام.. ننشر شروط وكيفية التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم والعكس – مستند

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - كتب – محمود مصطفى:

يفتح الأزهر الشريف، في الخامس من أغسطس الجاري، باب التحويلات بين المعاهد ومدارس التربية والتعليم، والعكس، للعام الدراسي 20212022، ولمدة شهر.

وحصل “مصراوي” على شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم والعكس، والتي تتمثل فيما يلي:

1ـ يبدأ التحويل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم.

2 ـ يشترط أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل مع سن القبول بالمدارس المحول إليها بالتعليم العام، حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف.

٣ـ يقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر إفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها، حتى يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

4. لا يسمح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

٥- لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها في الأزهر.

6 ـ يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.

7 ـ الالتزام بشرط الكثافة للموافقة على طلب التحويل.

8 ـ على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله» التوجه للمعهد المقيد به الطالب لاستلام اسم

المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

9ـ يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شؤون الطلاب بالتأكد من نجاح الطالب للعام

الحالي والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب -‏ الجد؛ من له حق الولاية التعليمية) قبل

تسليم كلمة المرور.

10ـ يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور

المستلمة.

11ـ يقوم ولى الأمر بتحرير طلب التحويل إلكترونيًا ومراجعة بيانات الطالب جيدا.

(وفي حالة وجود خطا في البيانات خاصة الرقم القومي.

12ـ يجب على ولي الأمر التوجه للمعهد

للتعديل واستخراج كلمة مرور جديدة بمعرفة رائد التحول الرقمي).

12ـ يقوم ولي الأمر بحفظ الطلب بعد استكمال البيانات وطباعته.

14. بعد طباعة الطلب يتوجه ولي الأمر إلى المعهد لاستكمال بيانات الطالب من واقع السجلات

بمعرفة مختص شؤون الطلاب وهي: (سن الطالب في بداية المرحلة / الصف المقيد به الطالب”.

.15. يقوم ولي الأمر باعتماد الطلب من المعهد والمنطقة الأزهرية واستكمال باقى الإجراءات لدى

التربية والتعليم.

16. بعد حصول ولي الأمر على موافقات التربية والتعليم واستكمال طلب التحويل واعتماده نهائيًا

عليه التوجه إلى المعهد لتسليم نسخة من طلب التحويل واستلام ملف الطالب بعد استيفاء

الإجراءات المطلوبة.

17. على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شئون الطلاب، بعد أن يقوم ولى الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.