تراند الفن: رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة
كتب- محمد سامي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية.
كانت اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تمكنت من استصدار 33 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري.
وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن اللجنة الطبية نجحت في إنهاء إجراءات 6 عمليات جراحية خلال هذه الفترة، كما استطاعت إنهاء الإجراءات الطبية لـ 16 حالة من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 11 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن اللجنة رصدت واستجابت لـ 187 حالة وردت بالصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.
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