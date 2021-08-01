تراند الفن: بيل جيتس يدعم المصري نايل نصار قبل مشاركته في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: حرص الملياردير الأمريكي وصاحب شركة “مايكروسوفت” ومؤسسها بيل جيتس علي دعم ومساندة الفارس المصري نايل نصار قبل انطلاق مشاركته في منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية “طوكيو 2020”. ويستعد نايل نصار للمشاركة تحت اسم منتخب مصر في الأولمبياد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل. ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، علق عليها: “أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي نايل نصار.. حظا سعيدا يا نايل”. ويخطط نايل للزواج من جينفر عقب مشاركته في الأولمبياد، وسبق له تمثيل مصر في أولمبياد لندن 2012. جدير بالذكر أن المنتخب المصري يمثله في الفروسية الرباعي “نايل نصار وعبد القادر سعيد وسامح الدهان ومحمد طاهر زيادة”.

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