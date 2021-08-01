نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ماركت othaim حتى 3 أغسطس بأرخص الأسعار في تخفيضات العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية بدايةً من الأربعاء 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذي الحجة 1442هـ بأقوى العروض على الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تخفيضات لا تقاوم على مختلف السلع الغذائية، حيث يعرض لنا العثيم ماركت كميات أكثر بسعر أوفر ومناسب لكل الناس؛ لكي يُمكنكم تلبية احتياجات ومتطلبات الأسرة من خلال عروض العثيم الموفرة، وكل هذا وأكثر تجدونه في فروع أسواق العثيم الموجودة في جميع أنحاء السعودية، فلا تفوتكم الخصومات كبرى على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية مثل المكواة الكهربائية وأجهزة المطبخ، والمزيد من الأجهزة والمنتجات الغذائية الضرورية في كل بيت.

عروض العثيم ماركت

عروض العثيم الأسبوعية على الخلاط الكهربائي الذي يُساعد في تحضير الوجبات المختلفة، وكذلك عصارة الحمضيات المخصصة لتحضير العصائر بالفواكه الطبيعية، وهذه العصائر بدورها تُساعد في تخفيف حرارة الجو، وتنزيلات هائلة على سعر الميكروويف العملي للغاية سواء في طهي الأطعمة المختلفة أو تسخين الطعام، ولا تخلو التخفيضات من طباخة الأرز العملية، باعتبار أن الأرز يُقدم كطبق أساسي في العديد من الوجبات مثل الكبسة السعودية والمندي، وتتوافر طباخة الأرز بحجم كبير بحيث تكفي عدد كبير من الأفراد، وإليكم التخفيضات مع كافة تفاصيل المنتجات.

خلاط كولين 350 واط بسعر 59 ريال سعودي.

مكواة لوكين بخار 1500 وات بسعر 99 ريال سعودي.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 77 ريال سعودي.

طباخة ارز بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

أسواق العثيم othaim markets

اللحوم الطازجة من ضمن عروض العثيم الأسبوعية، وتتوافر بعدة أنواع مثل لحم العجل ولحم الحاشي، وتتوافر بالعظم وبدون العظم لتحضير مختلف الأكلات اللذيذة، وكذلك الأمر بالنسبة للأطعمة الخفيفة التي يتم تناولها في وجبة الفطور مثل الأجبان بأنواعها فيتا ورومي، بالإضافة إلى عرض خاص 1+1 على الحلاوة الطحينية، والمزيد من التخفيضات على الأغذية في العروض الأسبوعية بأسواق العثيم.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

لحم حاشى بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي.

جبن رومي مصري من فيكتو بسعر 27.95 ريال سعودي.

2 كجم من الحلاوة الطحينية السادة من حلواني، بسعر 21.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

تتضمن تخفيضات العثيم ماركت بهارات الكبسة السعودية التي تُكسبها نكهتها المميزة، وأنواع أخرى من التوابل التي تُستخدم في تتبيل اللحوم والدواجن، كما تُضاف إلى الصلصات المختلفة، ويتوافر في العثيم سناكس صحية وهى المكسرات، فتناولها يعود على الجسم بالنفع بدلًا من أنواع السناكس الأخرى الغير صحية.