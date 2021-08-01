تراند الفن: «الموارد البشرية» توضح حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حقيقة تمديد إجازة العاملين في القطاع الخاص إلى يومين في الأسبوع بدلاًُ من يوم واحد.

وقالت وزارة الموارد البشرية في ردها على أحد الاستفسارات: “لم يردنا حتى تاريخه قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين للقطاع الخاص”.

وأضافت الوزارة في ردها عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال صدور القرار بذلك الشأن سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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