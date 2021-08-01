تراند الفن: ارتفاع صادرات التصديري للصناعات الهندسية 54% في النصف الأول من 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2021 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2020 بنسبة بلغت 54%.

وبحسب بيان المجلس، فإن حجم الصادرات بلغ 1.462 مليار دولار فى النصف الأول من 2021 مقابل 950 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وكشف التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبة 54؜% في شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020 حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة ب 180 مليون دولار فى يونيو 2020

وبحسب البيان، شهدت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاعا في العام المالي من 2020/2021 بالمقارنة بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 28%.

وبلغت صادرات العام الماضي 2020/2021 نحو 2.802 مليار دولار مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالي 2019/2020.

وأهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى هي، الأجهزة الكهربائية 2% ومكونات السيارات 47%، والكابلات 52% والأجهزة المنزلية 47%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 30%، ووسائل النقل 28%، وأدوات المائدة، والمطبخ 51%.

وأشار المجلس إلى أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها بنهاية العام المالي هي أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – اليونان ) آسيا ( السعودية – العراق – الأردن – الكويت – هونج كونج – لبنان ) إفريقيا ( الجزائر – المغرب – السودان – ليبيا – كينيا – تونس).

وأشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الصياد، أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هامًا في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15% مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات.