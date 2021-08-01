تراند الفن: من جديد.. شريهان تعايد ابنتها “تالية القرآن” بعيد ميلادها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة شريهان، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى “تالية القرآن”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت: “كل عام وأنتي الخير والرحمة والسلام والحب والشفاء والنور والمستقبل والأمل في الغد، يا ملاكي الصغير وأمنية شقيقتك الكبيرة لولوة ودعوتي المستجابة، تالية القرآن الكريم، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي الصغيرة”.

يذكر أن شريهان احتفلت مؤخرا بنجاح أحدث أعمالها المسرحية الاستعراضية “كوكو شانيل”، والتي تعود بها بعد غياب ٢٠ عاما عن جمهورها.

وعرضت المسرحية عبر منصة شاهد، وهي من بطولة شريهان، هاني عادل، ومن تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل.