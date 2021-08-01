تراند الفن: خاص| هل يقدم محمد رمضان حفلا غنائيا بالساحل الشمالي؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

هل اقترب الفنان محمد رمضان من إحياء حفل جماهيري في الساحل الشمالي؟ وما هي حقيقة وجود مفاوضات معه لتقديمه؟ من الأسئلة التي فرضت نفسها مع مشاركة الفنان في تقديم أغانيه خلال السهرات التي حضرها مؤخرا في الساحل، إلى جانب إشارته لذلك عبر صفحاته في مواقع التواصل.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح لـ”مصراوي”، قال: “بالفعل حدثت مفاوضات، ولكنها حتى الآن غير رسمية، ولم يصل بعد الفنان محمد رمضان إلى قرار نهائي بشأن فكرة إقامة حفل غنائي في الموسم الحالي بالساحل”.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو من حفل له عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: “حفلتي الجماهيرية الأخيرة في مصر كانت صيف ٢٠١٩.. جاهزين لحفلة صيف ٢٠٢١ ولا نأجلها لصيف ٢٠٢٢ ؟!”.

الفنان محمد رمضان أثار الجدل، مؤخرا عقب نشره على حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بعارض الأزياء والممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، بطل فيلم الإغراء الشهير “365 يومًا” المعروض على نتفليكس، الذي ضم مشاهد صُنفت بـ”الإباحية”.

وعلّق رمضان: “انتظروا قريبًا فيديو موسيقي جديدًا مع ميشيل موروني”، وعلق ميشيل على منشور رمضان “حبيبى يا أخي”.