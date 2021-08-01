تراند الفن: الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 محافظات.. غدا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الجيزة– المنوفية– بني سويف- كفر الشيخ) و2 طن مطروح، وذلك للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع، في ضوء الإسهام المجتمعي لها.

وأشارت الأوقاف في بيان لها، الأحد، إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 191طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان – شمال سيناء – الأقصر – جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم على المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.