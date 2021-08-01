تراند الفن: “علّة التعبدية”.. أمين الفتوى يوضح علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتب- محمد قادوس:

ما علاقة شهور العدة في الطلاق أو وفاة الزوج بخروج المرأة من المنزل؟.. سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إنه لا يوجد علاقة ولا يوجد علة ظاهرة ورد بها حديث أو استنبطها الفقهاء، موضحًا في مثل هذه المسائل التي لا يوجد بها علة ظاهرة يستطيع الإنسان ان يفهمها فتكون العلة هنا تعبدية.

وأضاف وسام، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن التعبدية هنا بمعنى أن الله- سبحانه وتعالى-تعبدنا بالفعل على هذه الهيئة او على هذه الصفة، ضاربا مثلاً في ذلك على عدد ركعات الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى، ما السبب وراء ان المرأة التي تحيض تكون عدتها ثلاثة حيضات، والمرأة الآيس ثلاثة شهور هجرية، و الحامل ان تضع حملها، والمرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية ما لم تكن، مشيرا إلى أن الفرق في هذا لا يعرفه أحد والله أعلم، والعلة في هذه الأحكام تكون تعبدية.

وأشار إلى الفرق بين الحكمة والعلة، فقال إن الحكمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وان الحكمة لا تأثير لها في التكليف وعدم التكليف، وأما معنى العلة فقال فيها إنه اذا ظهر أن لحكم ما علة فتكون العلة مع الحكم وجودا وعدما فإذا انتفت العلة انتفى الحكم.